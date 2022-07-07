شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل حالة الطقس غدا وقفة عرفات ودرجات الحرارة المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر
وأشار هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه من المتوقع أن يوم غدا الجمعة، سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .
وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة ، القاهرة الكبرى العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة ، والوجه البحرى العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 38 درجة والصغرى 27 درجة ، وشمال الصعيد العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة ، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة .