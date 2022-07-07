شكرا لقرائتكم خبر عن سهولة امتحان اللغة الإنجليزية.. شاهد كيف كانت عيدية طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف طلاب الثانوية العامة سهولة امتحان اللغة الإنجليزية بأنها عيدية لهم، موضحين أن الأسئلة سهلة ومن المنهج وتم الانتهاء من الإجابة عن الأسئلة فى وقت قصير حيث أوضح طلاب بلجنة مدرسة الجيزة الإعدادية بنين أنه تم الانتهاء من الإجابة فى أقل من ساعة من زمن الامتحان الذى وصل إلى 3 ساعات، كما أنها مباشرة ولا يوجد بها غموض أو جزئيات معقدة واعتمدت على المعلومات العامة، متابعين: اى شخص مستواه كويس فى اللغة يستطيع أن يجيب عن أسئلة الامتحان بكل سهولة.

وأوضح الطلاب أن سهولة امتحان اللغة الإنجليزية لم تمر عليهم من عشرات السنين بامتحانات الثانوية العامة من خلال مراجعتهم للامتحانات السابقة.

وعن كيفية قضاء أيام عيد الأضحى، أكد الطلاب ستخصص جزء الفرحة مع الأهل ولكن سنعود سريعا الى مراجعة مواد الفيزياء والتاريخ استعدادا للامتحان الذى يعقد 14 يوليو الجارى.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى)، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية)، بينما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى "مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا)، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)"

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.