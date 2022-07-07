شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يهنئ رئيس الجمهورية بحلول عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحلول عيد الأضحى المبارك، طالباً من المولى عز وجل أن يعيده على الرئيس والشعب المصري بالخير واليمن والبركات وموفور الصحة والعافية.
وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه ماضً على الدرب لتنفيذ كل توجيهات الرئيس لتنفيذ المشروعات التي وجه بها في الجمهورية الجديدة.
واختتم الوزير برقيته بالدعاء للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الرئيس والشعب المصري بالخير واليمن والبركات وعلى مصر الحبيبة بالتقدم والازدهار.