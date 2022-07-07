شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يهنئ الرئيس السيسى وشيخ الأزهر بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل الدكتور "سامى فوزى" رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ومطران أبروشية مصر، خطابات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء فى نص الخطاب: بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أساقفة وقساوسة وشعب إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، أقدم خالص التهانى والأمنيات بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر باليمن والبركات.

وقال رئيس الأساقفة: ندعو الله القدير أن يمنحنا فى ظل هذه المناسبات المباركة، الخير والسعادة والسلام ودوام الوحدة بين أبناء وطننا الغالى مصر.

وأرسل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خطابات تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد شامة الأمين العام لبيت العائلة المصرية و الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور نظير محمد عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.