شكرا لقرائتكم خبر عن براءة الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى من تهمة سب التوأم حسام وإبراهيم حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة جنح مستأنف الدقى بقبول استئناف الكاتب الصحفى دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ"الخليج 365"، على تغريمه 30 ألف جنيه؛ لاتهامه بسب وقذف التوأم حسام وإبراهيم حسن شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيه وبراءة الكاتب الصحفى مما هو منسوب إليه من اتهام، وعدم قبول الدعوى المدنية.

ودفع "أنور الرفاعى" المحامى والمستشار القانونى لـ"الخليج 365"، بعدم انعقاد الخصومة نظرًا؛ لإعلان المدعى عليه على محل عمله، وليس مقر سكنه، وقال، أن الهوارى استعمل حق النقد المباح، وفى وقت انتشر فيه التعصب الرياضي، وكان قصده من وراء ذلك النفع العام.