شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: منح كل مستفيد من "الأسر الكثر احتياجا" رأس ماشية عشار ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارتا التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضى وجمعية الأورمان بروتوكول تعاون، وذلك بهدف توفير الدعم الفني واللوجيستي والمالي وتوزيع رؤوس ماشية عشار من سلالات عالية الإنتاجية علي الأسر الأكثر احتياجًا ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" لتنمية الريف المصري.

ويأتي هذا البروتوكول استكمالا لبروتوكول التعاون الذي تم توقيعه الشهر الماضي بين وزارة التضامن ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الاوقاف بغرض توفير الدعم الفني وتوزيع رؤوس العجول العشار علي صغار المربيين.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي إن هذا البروتوكول يعد استمرارًا للجهود المبذولة للاتساق مع سياسات الدولة في التمكين الاقتصادى، وزيادة الثروة الحيوانية، حيث يهدف لتحقيق التمكين الاقتصادى في المناطق الريفية، وكذلك تحقيق التأمين الغذائي للمواطنين في القري، خاصة أن زيادة الثروة الحيوانية تعد شكلًا من أشكال التنمية البيئية، مثمنة في الوقت ذاته الجهود التي يقوم بها المجتمع المدني فى أعمال التنمية.

وأوضحت أن بناء الأطفال وخفض نسب التقزم والأنيميا يعد استثمارًا في البشر، مشيرة إلي أن الوزارة ستوفر 60 % من قيمة المشروع وستقوم بدورها في وضع معايير اختيار المستفيدين وتحديدهم والاختيار النهائي لهم بالاشتراك مع الأورمان والتنسيق في جميع الإجراءات التحضيرية والتنفيذية وزيارات المتابعة الميدانية للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة أن هذا البروتوكول يهدف إلى التعاون المباشر والوثيق بين أطراف البروتوكول الثلاثة، حيث ستتضافر جهود وزارة الزراعة بما لها من كفاءة وما تمتلكه من خبرات في تقديم الدعم الفني في مجالات الأنشطة الزراعية بوجه عام وتوفير الماشية المحسنة وراثياً لإنتاج الألبان واللحوم وتفعيل التعاقدات التمويلية اللازمة ، بالإضافة إلي جهود وزارة التضامن الاجتماعي لكونها من الجهات الوطنية المتخصصة بما تمتلكه من قدرة علي توفير الدعم ومساعدة الأسر الأكثر احتياجا من خلال عدة برامج تتفق مع سياسة وتوجيهات القيادة السياسية والدولة، وجمعية الأورمان بما تمتلكه من شبكة تواصل اجتماعي أشمل مع صغار المزارعين من الأسر الأكثر احتياجا بهدف تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لتنمية الثروة الحيوانية وزيادة المطروح من الألبان واللحوم الحمراء، وخفض الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني وتوفير المزيد من فرص العمل وتحويل مستفيدي الحماية الاجتماعية من تلقي الدعم الي الإنتاج.

يأتي البروتوكول في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تحسين السلالات وتوفير رؤوس ماشية ثنائية الغرض لتوزيعها على صغارالمربين بهدف زيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان تسهم في رفع مستوى معيشتهم وأيضا توفير فرص عمل وتنمية الثروة الحيوانية لتخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني، وزيادة المطروح من الألبان ومن اللحوم الحمراء.

كما أن البرتوكول يعد نموذجا للتعاون الناجح والبنًاء بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه يتم وفقا للبروتوكول تدبير رؤوس ماشية عالية الإنتاجيه وتوزيعها مجانا على الأسر الأكثر احتياجا في إطار المسئولية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني بهدف النهوض بالمستوى المعيشي للمواطن وتحسين دخله، وتحويله من متلقى للدعم المالى إلى منتج يقوم بعمليات تربية وتسمين الماشيه وإنتاج الألبان واللحوم.

يتضمن البروتوكول دعم 100 مستفيد بـ 6 ملايين جنيه، كل مستفيد يحصل على رأس ماشية عشار محسنة وراثياً عالية الإنتاجية، فضلا عن تقديم التغذية الكاملة والعلف بها لمدة ثلاثة أشهر.

ويعمل البروتوكول علي وضع خطة عمل تجمع أطرافه الثلاثة علي التعاون المشترك في تحقيق تنمية للثروة الحيوانية وزيادة المطروح من الألبان واللحوم الحمراء، والعمل علي تخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيواني، وتوفير فرص عمل للحد من البطالة وتحجيم الظواهر السلبية الخطيرة في المجتمع بما يساهم ويساعد فيها كل طرف بأداء عمل محدد لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والمتمثلة في تدبير رؤوس ماشية عالية الإنتاجية، وتحديد الفئات المستهدفة من الأسر الأكثر احتياجا والقادرة على إدارة المشروع، ومعاينة أماكن تنفيذالمشروع، والمتابعات الميدانية علي أرض الواقع للمستفيدين ، وتقديم الخدمات الارشادية والبيطرية للمربيين المنتفعين من المشروع.