شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تكشف حقيقة إلغاء إقامة صلاة العيد بالساحات والمساجد الكبرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى.





لا صحة لإلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى

تم تفويض مديرى المديريات بالإعداد الكامل لصلاة عيد الأضحى

تخصيص أماكن بجميع الساحات التى ستقام بها صلاة العيد للسيدات والأطفال

فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التى ستقام بها صلاة العيد

دعوة جميع الأطفال المشاركين فى البرنامج الصيفى للطفل لحضور صلاة العيد

#خليك_واعي

#فكرقبلما_تنشر

#وقفها_عندك