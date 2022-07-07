شكرا لقرائتكم خبر عن صور حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على طريق أبوسمبل فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” صور ضحايا حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل مواد غذائية على طريق أبوسمبل بالقرب من الكيلو 110 جنوب مدينة أسوان، اليوم الخميس.

وأسفر الحادث عن مصرع 9 أشخاص تم نقلهم إلى المشرحة وإصابة 44 آخرين، تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى.

وكان مرفق إسعاف أسوان تلقى اخطارا بتصادم أتوبيس نقل ركاب، بسيارة نقل اسماك مبردة بطريق أسوان أبوسمبل، وهو ما أسفرعن وجود وفيات ومصابين، وتم الدفع باكثر من 20 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث والذى تبين انه اسفر عن وفاة 9 أشخاص ونحو 44 مصابا ، تم نقل جثث المتوفين والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.





جانب من الحادث



جانب من الحادث



جانب من الحادث



جانب من الحادث



حادث أسوان



حادث أسوان



حادث أسوان