شكرا لقرائتكم خبر عن أسقفية الخدمات العامة بالكنيسة تنشر حصاد أنشطتها فى أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر محافظة أسيوط من أعرق محافظات مصر التى تتميز بموقعها الذى يتوسط محافظات مصر، وهى أيضا كبرى مدن الصعيد الى جانب وجود تنوع فى الزراعات والمحاصيل.

وتعد أيضا من أسباب أهمية محافظة أسيوط أنها تعتبر ركيزة مهمه فى رحلة العائلة المقدسة، وذلك بالرغم من شهرة المحافظة وغناها بالحاصلات الزراعية إلا أن أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية رأت احتياج بعض القرى لنشر الفكر التنموى، لذلك تم بدء العمل فى المحافظة فى أكتوبر عام 1998 ومستمر العمل حتى يومنا هذا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأسقفية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن الأسقفية خدمت قرابة 27 قرية عاملين بهم بكل طاقتنا نشر الوعى المجتمعى والفكر التنموى لحصول كل الأفراد على حياة كريمة.