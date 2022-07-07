شكرا لقرائتكم خبر عن التأمين الصحى الشامل ببورسعيد: تقديم 3 ملايين و52 ألف خدمة منذ يوليو 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية - فرع بورسعيد، إن المراكز والوحدات الطبية بالمحافظة قدمت 3 ملايين و52 ألف خدمة طبية منذ يوليو 2019 وحتى الآن.

وأكد "شعبان"، فى تصريح خاص أن هذا المشروع القومى الذى تم إطلاقه بمحافظة بورسعيد كأولى محافظات الجمهورية، كان له صدى كبير على المواطن البسيط لتلقى الخدمة الطبية.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية - فرع بورسعيد، أن الخدمات الطبية التى يتم تقديمها تكون بمتابعة مستمرة وتقييم دائم لكل الأطقم الطبية الموجودة بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور مصطفى شعبان أننا نعمل دائما على رصد مدى رضى المنتفعين للخدمات الطبية المقدمة لهم، لافتاً إلى أنه يسعى وكل العاملين فى هيئة الرعاية الصحية للارتقاء دائماً بالخدمة الطبية.