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هيئة الدواء توضح فوائد اللواصق الطبية.. إعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة الدواء المصرية أن فوائد اللواصق الطبية تتمثل فى التخلص من آلام العضلات والمفاصل والعظام والتى تنتج عن الإجهاد والمجهود العضلى الزائد، مضيفة: "يوجد أنواع كثيرة من اللواصق الطبية يمكن استخدامها على مناطق مختلفة من الجسم".

 

 

وكانت كشفت هيئة الدواء المصرية عن الاستخدام الصحيح للاصقة الظهر بطريقة صحيحة، حيث تتضمن الخطوات : 

 

- تُنظف المنطقة المراد وضع لصقة الظهر عليها جيدًا، وتجفيفها جيدًا.

-يُنزع الغلاف الخارجى للصقة.

-تُوضع اللصقة بحرص على مكان الإصابة بحيث تلتصق جيدًا دون وجود أي مناطق تهوية بها.

-يتم وضع اللاصقة لمدة ساعة فقط أو حسب المدة المحددة على عبوة اللصقة.

-تُنزع اللصقة برفق، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لوضعها.

- يُغسل المكان الذي كانت موضعة عليه لصقة الظهر بالماء الفاتر والصابون، ثم يُجفف جيدًا دون وضع أي شيء آخر بعدها.

 

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