شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: تناوب مليون عامل بالقاهرة الكبرى فى العيد لرفع 18 ألف طن قمامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد شحاته المقدس نقيب الزبالين فى القاهرة الكبرى، أن عيد الاضحى هو موسم تتضاعف فيه عملية جمع القمامة ، لانه لايوجد منزل فى مصر لايذبح، مؤكدا تزايد حجم القمامة من 16 الف طن يوميا، إلى 18 الف طن فى الثلاثة أيام بدءا من الوقفة وحتى تالت ايام العيد .
وقال شحاته المقدس لـ ”الخليج 365”، أنه يتم إعلان الطوارىء استعدادا لعيد الأضحى 2022 بدءا من يوم الخميس قبل الوقفة بيوم، لتقسيم الإجازات بين العمال المسحيين والمسلمين ، ويتم العمل بالتناوب، وتكون الكثافة الاعلى من العمال المسحيين، كما يحدث فى اعياد المسحيين تكون الأولوية فى العمل للمسلمين وهكذا.
وأوضح شحاته أن مخلفات الاضاحى والذبح ، لا يتم الاستفادة منها فى عمليات إعادة التدوير، لان أغلبها تكون مخلفات عضوية رخوه واحشاء ، ويتم جمعها ونقلها إلى المقالب العمومية، وهى ليست من اختصاصات الزبال ، لكن يتم رفعها اول باول حتى لا تلوث المنطقة التى تتراكم فيها وتكون بالود والتراضى بين الزبال وصاحب الأضحية ، مقابل مبلغ رمزى على سبيل العيدية، أو كيلو لحمه للزبال.