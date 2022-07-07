شكرا لقرائتكم خبر عن 9 فوائد لـ"لية الخروف".. تزيل السموم من الجسم وتحسن الأداء العقلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة سالى الفقى، رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، إن الدراسات الحديثة أثبتت أن لشحم الخروف أو "لية الخروف" العديد من الفوائد لجسم الإنسان فهو لا يحتوى على الكولسترول أو الدهون الثلاثية، لذلك يُنصح بتناوله من حين لآخر بكميات معتدلة، ويحذر استخدامه لمن يعانون من أمراض القلب والشرايين والجلطات والكبد والمرارة.

وأوضحت سالى، أن فوائد "لية الخروف":

1- سهل الهضم لا يحمل ثقل على الجهاز الهضمى.

2- تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية، حيث إنه قادر على القضاء على الشعور بالجوع واستعادة مخزون الطاقة الضائعة، ويستخدم من قبل الرياضيين، وكذلك من قبل الأشخاص في المهنة المتعلقة بالعمل البدني الشاق.

3- تحتوى على مجموعة من الفيتامينات وخاصة فيتامين A.

4- تزيل السموم من الجسم ولها خصائص مضادة للأكسدة.

5- تحسن الدورة الدموية.

6- ترمم الأنسجة التالفة.

7- يحسن الأداء العقلى ويحافظ على خلايا المخ .

8- لها تأثير إيجابي على حالة الجلد والشعر والأظافر.

9- يصنع منها سمن الودك، وهو دسم اللحم والذى يستخرج عن طريق الصهر ويكون بديلاً للسمن والزيت وهو مستخدم منذ القدم لوروده بالطب النبوي تحت مسمى الشحم.

وأشارت إلى أنهم كانوا فى القدم يهتمون بالشحم قبل اللحم وذلك لقيمته الغذائية الغنية بالطاقة والتي كانوا يحتاجونها في البرد، وكان الجزار في ذالك الوقت يبيع الشحم أغلى من اللحم وكان يغش الشحم باللحم، مضيفة: ولكن مع مرور الزمن والتطور الحاصل بدأ الكثير من الناس يستغنون عن صنعه لتوافر الكثير من المنتجات البديلة من السمن والدهون، وهناك من لا زال إلى الآن يستعمله بدل السمن بالطبخ والكل يتفق أن ليّة الخروف ليست شحماً مضراً خاصة إذا لم يستعمل بكميات كبيرة وبكثرة.