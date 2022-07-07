شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشركة المتحدة عن موعد منتدى اكتشاف المواهب: قبل آخر العام سيكون جاهزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسن عبد الله، رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن التوقيت الزمنى بشأن المنتدى، واكتشاف المواهب في كرة القدم، أكد أنه قبل آخر العام هيكون كل شيء على الأرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: أعلنا عن القطاع الإخبارى منذ أكثر من عام، ولدينا فريق عمل، والحمد لله معداتنا جهازة، وأحمد الطاهرى، هيكون على رأس هذه المنظومة، وهو رجل كفء، وزميل عزيز، وإن شاء الله هنشوف جهد منظم وهنلاقى حاجات جيدة جدا.