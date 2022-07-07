شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة: الانتهاء من إعلان نتائج نهاية العام وفتح باب الالتماسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، أن الكلية انتهت من إعلان كافة النتائج بالنسبة لطلاب مرحلة البكالوريس وتم إتاحة النتائج على إلكترونيا موقع الكلية حتى يتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة.

واضافت الدكتورة هويدا مصطفى فى تصريحات لـ"الخليج 365" أن تم فتح باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أنه من المتوقع مد باب التقدم التظلمات حتى بعد إجازة عيد الأضحى لاتاحة الفرصة أمام الطلاب.

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أنه بالنسبة لنتائج مرحلة الدراسات العليا ستنعقد لجنة الممتحنين بالكلية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب.