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"الأرصاد" تكشف تفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة وقفة عرفات

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القاهرة - سامية سيد - أيام معدودة باتت تفصلنا عن وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك ، حيث يوافق الجمعة المقبل وقفة عرفات ، والسبت أول أيام عيد الأضحى المبارك ، ويحرص الكثيرين على معرفة حالة الطقس خلال هذه الأيام إجازة عيد الأضحى ، خاصة حالة الطقس على السواحل الشمالية والناطق المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط .

 

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس يوم الجمعة المقبل ، الموافق وقفة عرفات ، كما يلى : 

 

1-  طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية

 

2 - الطقس يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد 

 

3 -  الطقس معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

 

4 - يشهد يوم الجمعة ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا 

 

5 - الرطوبة تزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة 

 

6 -   نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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