شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يرحب بزيارة بطريرك إريتريا لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ببطريرك الكنيسة الإريترية الأرثوذكسية الذي وصل القاهرة اليوم، في زيارة هي الأولى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

جاء ذلك خلال إلقاء عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعي اليوم، والذي عقد في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، حيث قال قداسة البابا:" اليوم يزورنا في القاهرة قداسة بطريرك أريتريا أبونا كيرلس .. وأبونا كيرلس يزورنا في مصر لأول مرة، وبنعمة المسيح سنتقابل يوم السبت القادم في مقابلة خاصة، وأرحب به باسم الكنيسة كلها وباسم الآباء وباسم مصر نرحب بهذه الزيارة وبالوفد المرافق له، ونتمنى أن يقضوا وقت طيب في مصر وفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية".