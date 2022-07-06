شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: إصابة أطفال دون سن الخامسة بـ جدرى القرود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت روزاموند لويس، رئيسة أمانة مكافحة الجدرى لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو، إن منظمة الصحة العالمية على علم بحالات جدرى القرود لدى الأطفال.

وأضافت لويس فى إفادة صحفية: "هناك تقارير عن حالات لإصابة أطفال، حتى الآن ثلثهم تقريبا لأطفال دون سن العاشرة ونصفهم فى أطفال دون سن الخامسة".

وأوضحت لويس أن انتقال مرض جدرى القرود بين المرضى الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 عامًا لا يزال مفتوحًا، ولكن من المحتمل أن يصاب الأطفال الأصغر سنًا بالعدوى من خلال التعرض المنزلي.

وقالت المنظمة إنه فى الآونة الأخيرة تم تحديد أكثر من 6 آلاف حالة إصابة بجدرى القرود فى 58 دولة حول العالم، فى حين أن طرق انتشار العدوى ليست واضحة تمامًا للمختصين.

وكانت منظمة الصحة العالمية رفضت أن يكون فيروس جدرى القرود حالة طوارئ صحية لأنه لم ينتشر لدى كل الدول بصورة كبيرة، ولا ينتشر بسهولة من خلال التنفس مثل فيروس كورونا.