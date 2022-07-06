شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "المركزى للتنظيم والإدارة": لا نية لتخفيض عدد العاملين بالمؤسسات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه لا نية لتخفيض لعدد العاملين بالمؤسسات الحكومية، موضحًا أن هذا الأمر لم يوضع ضمن خطط الحكومة المصرية.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال حواره مع برنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه من حق الدولة المصرية أن تحدد احتياجاتها الحقيقية ،ومن حقها أن توظف أفضل "أولاد البلد" ومن حق صاحب الكفاءة أن يجد مكان.

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن هناك دول كثيرة لا تعتبر المدرسين والكادر الطبي ضمن الموظفين وكذلك الكوادر الخاصة، موضحا أن تعريف الموظف يحتاج إلى تدقيق، موضحًا أنه حدث تطور هائل فى نظام الترقيات بتقسيم كل درجة وظيفية إلى 3 مستويات.