شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكرم الحاصلين على المركز الأول بدورات مركز التنمية المحلية بسقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تمكنت من إنجاز الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021 / 2022 بنسبة 100% الامر الذى حصلت به المحافظة على المركز الأول بين المحافظات.

جاء ذلك خلال فعاليات تكريم 44 من العاملين بالديوان العام والأحياء والمراكز من الحاصلين على المركز الأول بالدورات التدريبية بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة بالإضافة الى القائمين على إنجاز الخطة الاستثمارية للمحافظة والإدارات المتميزة للعام المالى 2021/ 2022 وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة.

وأكد المحافظ خلال كلمته على ضرورة تحقيق خطوات متقدمة لإنجاز خطه العام المالى الجديدة وتنفيذ المشروعات بما يسهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا انه تم بالفعل البدء فى طرح العديد من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023 وجارى استكمال إجراءات الطرح لباقى المشروعات بالأحياء والمراكز والمدن والمديريات.

وخلال إحتفالية تكريم العاملين أشاد محافظ الجيزة بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة الذى يجمع بين الدراسة الأكاديمية وتبادل الخبرات التطبيقية لرفع مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية لافتاً إلى أن تكريمهم اليوم يأتى تشجيعاً وتقديراً لإجتهادهم وتحقيق أداء متميز خلال مشاركتهم فى الدورات التدريبية وذلك لخلق كوادر شابة قادرة على تقلد المناصب القيادية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

مؤكداً أن الدولة المصرية قد وضعت خطه شامله لرفع كفاءة العمل ضمت تنظيم حزم تدريبية وتأهيل للعنصر البشرى وتطوير منظومة التدريب على مستوى الجمهورية ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الحكومى ليتواكب مع الطفرة والنهضة الكبيرة التى تشهدها كافة القطاعات.

و طالب المحافظ المكرمين بتطبيق ما تمت دراسته خلال الدورات التدريبية من مقترحات ومشروعات جديدة لتطوير منظومة العمل داخل الجهاز الإدارى مشيراً إلى أنه جارى إعداد دورات تدريبية داخل المحافظة لتأهيل العاملين بالجهاز الإدارى والاستفادة من الطاقات الشابة لتطوير منظومة العمل وتحسين مستوى الأداء.

وأعرب المكرمون عن امتنانهم لاستقبال المحافظ لهم وتكريمهم نظراً لجهودهم وتميزهم مؤكدين على جاهزيتهم للمساهمة فى تطوير وتحسين منظومة العمل لتقديم خدمات أفضل للمواطنين فى ضوء ما تم تحصيله من خبرات علمية وعملية خلال الدورات.