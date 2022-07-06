شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم": رفع مهارات المعلمين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عُقد اليوم بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم والفنى اجتماعًا مع مديرى إدارات التدريب بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لمناقشة آلية تنفيذ الحقيبة التدريبية لتنمية مهارات المعلمين، والمديرين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة بالتعاون مع اليونيسف، استكمالاً لتفعيل الحقيبة التدريبية وذلك فى إطار الاستعدادات للمشاركة فى فعاليات الدورة ال27 من مؤتمر تغير المناخ cop 27 لعام 2022.
وأكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين على أن الهدف العام للتدريب هو بناء قدرات المعلمين والمديرين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية لتعزيز ممارستهم البيئية الإيجابية وفقًا لمتطلبات التنمية المستدامة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة أميرة فؤاد مدير برامج التعليم بمنظمة اليونيسيف أنه فى إطار الجهود الدولية والاهتمام بتغيرات المناخ أصبح العالم بأكمله يهتم بقضية تغيرات المناخ وما لها من آثار كارثية على العالم وتحديد دور كل فرد فى الحفاظ على البيئة، وأكدت على الدور الهام لوزارة التربية والتعليم باعتبارها من أكثر الوزارات قدرة على الوصول بشكل مباشر إلى فئة كبيرة من الطلاب والشباب والمجتمع المحيط بالمدرسة من خلال التوعية البيئية والأنشطة المصاحبة من المسابقات وكل ما ستقوم به المدرسة من توعية للمجتمع والبيئة المحيطة.
وعلى هامش الاجتماع كرم الدكتور رضا حجازى مديرى التدريب القائمين على تنفيذ الحقيبة التدريبية بمديريات القاهرة والجيزة والإسماعيلية والدقهلية ودمياط وبنى سويف.
جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة فؤاد مدير برامج التعليم بمنظمة اليونسيف، والدكتور حسن جاويش ممثل الأكاديمية المهنية للمعلمين، والدكتور مسعد مصطفى عبده مدير عام التربية البيئية والسكانية وعدد من مديرى إدارات التدريب بالمحافظات.