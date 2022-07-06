شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: عيادات بعثة الحج الطبية قدمت خدمات الكشف والعلاج لـ 12 ألفا و283 حاجا والان مع تفاصيل الخبر



الصحة: تقديم 3624 ندوة لتوعية الحجاج بكيفية تجنب الإصابة بالأمراض القاهرة - سامية سيد - الصحة: غرفة طوارئ بعثة الحج الطبية استقبلت 210 مكالمات من الحجاج المصريينالصحة: تقديم 3624 ندوة لتوعية الحجاج بكيفية تجنب الإصابة بالأمراض

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ 12 الف 283 مترددا على عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، فى المدينة المنورة، ومكة المكرمة، حتى مساء أمس الثلاثاء، متضمنين الزيارات التكرارية لمرضى الضغط، والسكر، وآلام العظام، والتى تحتاج متابعة دورية، ما بين كشف، وصرف علاج بالمجان.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى خروج أربع حالات مرضية من المستشفيات السعودية، بعد تلقيهم العلاج والتعافي، فيما تم تحويل حالة مرضية واحدة للمستشفيات، ليصل إجمالى الحالات المحتجزة فى المستشفيات إلى 5 حالات حتى مساء أمس.

وأوضح «عبدالغفار» أن جميع الحجاج المصريين المحتجزين فى المستشفيات السعودية حالتهم مستقرة، ويتم متابعة حالتهم الصحية، والمرور عليهم عدة مرات يوميا، كما يتم متابعة الحالات التى خرجت بعد التعافي، إلى جانب المتابعة الدورية للحجاج الثلاثة الذين يتلقون جلسات الغسيل الكلوي.

ومن جانبه، جدد الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، ورئيس البعثة الطبية للحج، تأكيده على سلامة جميع الحجاج المصريين من أى أمراض معدية، ووجود تعاون وتنسيق تام مع كل المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

ولفت «قنديل» إلى أن البعثة الطبية للحج تتابع المرور على الحجاج المصريين فى غرف إقامتهم بالفنادق لليوم الثانى على التوالي، وتسليمهم حقائب تحتوى على مطويات إرشادية، وكمامات، بالإضافة إلى الأدوية التى قد يحتاجها الحجاج خلال أيام التواجد فى المشاعر المقدسة.

وأضاف «قنديل» أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدورى على مقرات إقامة الحجاج المصريين، بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، وتوزيع الكمامات، للحفاظ على سلامتهم خلال أداء المناسك، وحتى عودتهم إلى الأراضى المصرية.

وأوضح الدكتور عمرو قنديل، أن البعثة الطبية قامت منذ أول أيام التفويج، بتقديم 3624 ندوة لتوعية الحجاج، بينهم 3402 ندوة تم تقديمها فى غرف الإقامة، و222 ندوة فى أماكن التجمعات بالمساجد والمطاعم ووسائل نقل الحجاج، لافتا إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من الندوات بلغ 23 ألف 772 حاجًا.

وقال «قنديل» إن غرفة طوارئ البعثة، استقبلت 210 مكالمات من الحجاج، تنوعت ما بين طلب المشورة الطبية، وطلب المساعدة لحالات طارئة بغرف الإقامة، والاستفسار عن الخدمات التى تقدمها البعثة الطبية، وبعضها لتقديم الشكر لأعضاء البعثة.

جدير بالذكر أن البعثة الطبية للحج قد خصصت أربعة أرقام تليفونية لسهولة التواصل مع البعثة الطبية فى الأراضى المقدسة، وهي: 0565649245 – 0562391389 – 0547837038 – 0562392091 .