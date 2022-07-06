شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. وزير التموين يعلن: الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى 7 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ وذلك للاطمئنان على توافر مخزون السلع الأساسية، وكذا الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى توافر مخزون من مختلف أنواع السلع الاستراتيجية لتوفير الأمن الغذائي، كاشفا عن أنه ولأول مرة أصبح الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لمدة 7 أشهر، بإضافة الشحنات التي تم شراؤها مؤخرا، كما يكفي مخزون السكر حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 7.8 شهر، مشيرا إلى أنه سيعقب ذلك بدء موسم حصاد محصولي البنجر والقصب، ولذا فليس لدينا أي مشكلة في توفير السكر، كما يكفي مخزون الزيت 6 أشهر.