شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يعلن الإطلاق الرسمى لـ"منصة مصر الرقمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، "منصة مصر الرقمية" بشكل رسمي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن الدولة المصرية جادة في ملف التحول الرقمي، قائلا: "لما الدولة المصرية تجي تعمل موضوع زي ده.. علشان تحقق التحول الرقمي بعد كان بتشتغل ورقي.. واحنا شغالين دلوقتي بنعمل ذكاء صناعي يكون فيه جزء من العمل يكون فيه ذكاء صناعي.. الرقم كام وكلفنا كام".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "علشان تعرفوا أنه لتحويل الدولة دي إلى دولة نقول علها جمهورية جديدة.. ارقام كبيرة جدا جدا.. الحكومة دفعت كام .. الدكتور عمرو وزير الاتصالات فاكر الـ 10 مليار جنيه بتوعه بس"... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

أسرة نيرة أشرف تتلقى العزاء غدا بمسجد الشامى بالمحلة

أعلن أشرف غريب والد الطالبة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة التى قتلها زميلها أمام بوابة مجمع كليات جامعة المنصورة عن تلقى العزاء فى ابنته غدا الخميس فى مسجد الشامى بمدينة المحلة بعد التصديق على حكم إعدام المتهم.

كان والد نيرة قد رفض تلقى العزاء فى ابنته إلا بعد صدور حكم قضائى ضد المتهم، وأحالت محكمة جنايات المنصورة الأسبوع الماضى أوراق المتهم لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه شنقا وعقب صدور الحكم أعلن والدها تلقى العزاء فى ابنته يوم الخميس 7 يوليو بعد تأييد الحكم بالأعدام على القاتل.

طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء غدا والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة وأسوان 42

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد الخميس، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن الغد سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة ، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق، مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا .

كما يشهد غد الخميس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.

الداخلية تكشف حقيقة معركة باتمان الحقيقى فى حلوان

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله بين مستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى، وهو هاشتاج بعنوان (باتمان حلوان) يتضمن الدعوة لارتداء زى تنكرى والتجمع بتاريخ 13 أغسطس القادم أمام محطة مترو الأنفاق بحلوان بغرض التشاجر للتنافس بينهم وتحديد الفائز بلقب أطلقه القائمون على تلك الفعالية (معركة حلوان باتمان الحقيقى).

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائمين على إطلاق تلك الدعوة وإنشاء الصفحات التى تم من خلالها الترويج لتلك الفعالية على مواقع التواصل الإجتماعى (4 أشخاص) وتبين قيامهم بإستغلال التفاعل من قبل عدد من مرتادى مواقع التواصل الإجتماعى مع الدعوة وقيامهم بتدشين مجموعة إلكترونية للترويج للتجمع المشار إليه واستغلال حجم التفاعل عليه ومتابعة تطورها وإزدياد أعضائها لرغبتهم فى استغلالها فى تحقيق مكاسب مادية من خلال جذب الإعلانات والمواد التجارية الدعائية.. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

جنايات المنصورة تقضى بالإعدام شنقا على قاتل الطالبة نيرة أشرف

قضت محكمة جنايات المنصورة بجلستها المنعقدة اليوم، بالإعدام شنقا لقاتل الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتى بجلسة الأسبوع الماضى وأخذ الرأى الشرعى لفضيلة مفتي الجمهورية.

وكانت محكمة جنايات المنصورة، قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والتى قتلت غدرا على يد زميلها أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتى لأخذ الرأى الشرعي فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وتحديد جلسة اليوم 6 يوليو للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق.

مجلس الوزراء ينفى إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء انه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى دون إلغاء، مُشيرةً إلى أنه تم تفويض مديري المديريات على مستوى الجمهورية بالإعداد الكامل لصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مديرية، وبالتعاون مع المحافظات، مع تخصيص أماكن بجميع الساحات التي ستقام بها صلاة العيد للسيدات والأطفال، وكذلك فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي ستقام بها صلاة العيد، فضلاً عن دعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم أداءهم لها في لقاءات هذا الأسبوع.

وفي سياق متصل، سيتم توزيع 50 طن لحوم من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية، قبل العيد مباشرة، وذلك من خلال مشروع صكوك الإطعام، ثم ستستأنف الوزارة عملية التوزيع الكبرى عقب عطلة عيد الأضحى المبارك بتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على نطاق واسع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالفئات الأكثر احتياجاً.

غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة وأسوان 42

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.

"التعليم" تعلن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 –2023، لمدة 15 يومًا حتى 20 يوليو 2022، على الرابط التالي: https://dualedu.moe.gov.eg

وأوضحت الوزارة، أنه فيما يتعلق بنظام التعليم والتدريب المزدوج فهو نظام قائم على الشراكة والتعاون المشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص والطالب وولي أمره لخلق منظومة تعليمية متكاملة هدفها تخريج فنيين ماهرين قادرين على العمل بكفاءة في سوق العمل المصري، حيث يدرس الطالب مهنة في أحد التخصصات "صناعية، زراعية، تجارية، فندقية" داخل مدرسة للتعليم الفني المزدوج ليتلقى بها التعليم النظري والتدريب الأساسي للمهنة ويستكمل تدريبه العملي داخل منشأة تدريبية ذات جودة التي يتم توفيرها من قبل مقدم خدمة ووحداته الفرعية داخل المحافظات المختلفة ومتابعته بانتظام أثناء التدريب العملي في المنشأة التدريبية، ويتم قبول الطلاب على المهن المتاحة وفقًا للمجموع المديرية التعليمية التابع لها.

وزير الاتصالات: مصر تتصدر المركز الأول إفريقيا فى سرعة الإنترنت الثابت

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن قطاع التكنولوجيا جذب استثمارات بـ 190 مليون دولار في 2020، قفز 490 مليون دولار في عام 2021 رغم ظروف الجائحة، وهذا العام نستهدف 850 دولار تحقق منها 350 مليون دولار حتى الآن.

وأضافت خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "مصر كانت في المركز الـ 40 في أفريقيا في متوسط سرعة الإنترنت الثابت قبل 3 أعوام.. ومنذ بداية عام 2022 مصر في المركز الأول أفريقيا في سرعة الانترنت".