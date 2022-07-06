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لائحة مجلس أمناء الحوار الوطنى: عضوية المجلس تطوعية مجانية ليس لها أى مزايا

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القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، قرارا بالإجماع بإصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه.

وجاء فى المادة 9 من اللائحة على أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية ولا يترتب عليها أى مزايا مادية أو عينية لصاحبها.

 

وكانت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أعلنت أنه وفقاً لما جرى فى اجتماع الأمس، فإن الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطنى أصدر قرارات كلها بالإجماع، تتضمن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، وقرار إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى، وقرار إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطنى.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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