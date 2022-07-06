شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة مجلس أمناء الحوار الوطنى: عضوية المجلس تطوعية مجانية ليس لها أى مزايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني، قرارا بالإجماع بإصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان والفعاليات المتفرعة عنه.

وجاء فى المادة 9 من اللائحة على أن عضوية مجلس الأمناء تطوعية مجانية ولا يترتب عليها أى مزايا مادية أو عينية لصاحبها.

وكانت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى أعلنت أنه وفقاً لما جرى فى اجتماع الأمس، فإن الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطنى أصدر قرارات كلها بالإجماع، تتضمن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى، وقرار إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطنى، وقرار إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار الوطنى.