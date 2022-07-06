شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم ، وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 3.75 جنيهات للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 5.75 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3.5 جنيهات . ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 9 جنيهات . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6.5 جنيه . ‏‎‏‎- الخيار بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه . ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 6.5 جنيه . ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 11.5 جنيه. ‏‎‏‎- الليمون بـ 20 جنيها - فاصوليا 13‎ جنيها. ‏- بلح بارحى 34 جنيها. - بامية 23‎ جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎- وورق عنب 19 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها. ‏- عنب أحمر 12.5 جنيها. - الفراولة 11 جنيها. - خوخ 8.5 جنيه.