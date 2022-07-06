شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يوجه بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أراضى الهيئة خلال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اجتماعا بقيادات هيئة الأوقاف المصرية، حيث أشاد الوزير بما حققته الهيئة من إنجاز غير مسبوق في التعامل مع مال الوقف، والاستمرار في تحسين عملية تحصيل واستيداء حقوق الوقف.

ووجه جمعة بحسب بيان للوزارة اليوم، الشكر لقيادات الهيئة على ذلك حيث بلغ إجمالي الإيرادات والأرباح في العام المالي الحالي 2021 /2022م مبلغًا وقدره (2,015 مليار جنيه)، بزيادة قدرها (197) مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 10,8% عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها (470) مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 30.3% عن العام المالي 2019 /2020م.

ووجه وزير الأوقاف بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أراضي هيئة الأوقاف خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.