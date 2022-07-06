شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح ثواب صيام يوم عرفة.. منها العتق من النار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أوضحت دار الإفتاء ثواب صوم يوم عرفة، وذلك فى منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، جاء فيه:
إذا صمتَ يوم عرفة فإنه سببٌ:
• لتكفير ذنوب السَّنَة التي قبله، والسَّنَة التي بعده.
• للعتق من النيران.
• للمباعدة عن النار سبعين خريفًا.
• لدخول الجنة من باب الريان، وللشفاعة يوم القيامة.
يرى الجمهور من العلماء أنَّه يجوز صيام يوم الجمعة منفردًا إذا كان هناك سببٌ لهذا الصوم؛ وذلك كما إذا وافق يوم الجمعة عادةً للصائم؛ كمَنْ يصوم يومًا ويُفْطِر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء، أو كان الصوم لقضاء ما على المسلم من رمضان مَثَلًا، أو إذا صام الشخص يوم قبل الجمعة أو يومًا بعده. فإذا أتى يوم عرفة يوم جمعة وصامه المسلم منفردًا؛ فيصح صومه ولا حرج عليه.