شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف شمال سيناء تتجاوز مبيعات العام الماضى فى مشروع صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، نجاح مديرية أوقاف شمال سيناء، فى تحقيق مبيعات صكوك أضاحي بإجمالي 578 صكًا متجاوزة مبيعات العام الماضي .

ولفتت وزارة الأوقاف، فى بيان اليوم، إلى أنها وفرت هذا العام صكوك أضاحي من اللحوم البلدية بقيمة (3800 جنيه) ، وصكوك أضاحي من اللحوم السودانية بقيمة (2200) جنيه ، هذا بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة (300) جنيه.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على استمرار الدولة في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي، فضلاً عن إطلاقها مشروع صكوك الإطعام، وذلك في إطار جهودها في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح التقرير أن مشروع صكوك الأضاحي، أطلقته وزارة الأوقاف في 2015 لتعظيم نفع الأضحية، حيث يتم من خلاله توزيع لحوم صكوك الأضاحي مرة واحدة في العام، مبيناً أن نحو 5.4 مليون أسرة أولى بالرعاية استفادت من المشروع حتى الآن.

وأشار التقرير إلى أنه يتم لأول مرة هذا العام طرح صكوك لحوم بلدية بتكلفة 3800 جنيه للصك، حيث تم طباعة 10 آلاف صك منها، بينما تم طباعة 120 ألف صك من اللحوم السودانية هذا العام، علماً بأن تكلفة صك اللحوم السودانية تبلغ 2200 جنيه.