شكرا لقرائتكم خبر عن "قمر الحج" يصل تربيعه الأول اليوم.. والوقت مثالى لرصد تضاريس سطحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقمر الهلال اليوم الأربعاء 06 يوليو 2022 عند الظهر بالتوقيت المحلى وسيصل قمرا فى أعلى نقطة بالسماء مائلا باتجاه الجنوب قبيل غروب الشمس وسيظل مشاهداً إلى أن يتوارى عند منتصف الليل بالتوقيت المحلى.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن فترة التربيع الأول يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائي العينية أو تلسكوب صغير وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

سيتبع ذلك وصول القمر لحظة التربيع الأول هذا الشهر فجر اليوم التالي الخميس الساعة (02:14 صباحاً بتوقيت غرينتش) ويكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.