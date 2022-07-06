شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الفريق أول محمد زكى القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـى ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول عيد الأضحى المبارك 1443هــ.

جاء فى البرقية: "الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يطيب لى أن أبعث إلى سيادتكم بأعظم آيات التهانى وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعياً الله العلى القدير أن يعيده على سيادتكم بموفور الصحة والعطاء وعلى وطننا المفدى بكل الرفعة والإزدهار بقيادتكم الوطنية الحكيمة.

وبهذه المناسبة الإيمانية المباركة التى تجلت فيها أعظم صور التضحية والفداء، فإن رجال القوات المسلحة يؤكدون استعدادهم الدائم للبذل والعطاء ماضين خلف قيادتكم الوطنية لإعلاء مكانة أمتنا المصرية وحماية مصالحها وأهدافها العليا وتحقيق ما تصبون إليه من الآمال والتطلعات لمصر وشعبها العظيم، حفظكم الله وأيد خطاكم وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً مماثلاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وكذا رجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة .