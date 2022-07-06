شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تدشن أحد أكبر القطاعات الإخبارية فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تدشين "قطاع أخبار المتحدة" والذي يعد أحد أكبر القطاعات الإخبارية في الشرق الأوسط.

ويضم "قناة أخبار دولية" يجرى الإعداد لإطلاقها بالتزامن مع انعقاد مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل.

كما يضم "قناة أخبار إقليمية" يجرى التحضير لها بالتعاون مع كبرى بيوت الخبرة العالمية.

فضلا عن تطوير شامل لقناة "إكسترا نيوز" والبناء على النجاحات التي حققتها في الفترة الماضية وإطلاق قناة "إكسترا الحدث".