شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد إطلاق منصة مصر الرقمية ومركز البيانات الدولى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونستعرض تصريحات الرئيس السيسى خلال افتتاح منصة مصر الرقمية من خلال الإنفوجراف التالى:





إحنا عاملين اليوم ده علشان نلقى الضوء على أهمية الموضوع ده لمستقبل بلدنا وأولادنا

اليوم كله معمول علشان كلنا ننتبه ونهتم ونبذل الجهد سواء فى التعليم أو المبادرات علشان ندّى فرصة حقيقة

لو تواجد 100 ألف دارس عندهم المقومات هصرف عليهم 12 مليار جنيه

الدولة أنفقت 100 مليار جنيه لإنشاء المراكز الرقمية فى العاصمة الإدارية

المراكز الرقمية الجديدة مُحصّنة ولا يمكن اختراقها بأى شكل من الأشكال

لا أبالغ لو قلت لكم علشان نخلى الحى الحكومى مُميكن بنتكلم فى 100 مليار جنيه

ده بتوفر عمل متقدم جدا للدولة سواء مراكز البيانات أو الجزء اللى اتعمل على 50 ألف موظف والشبكة المُؤمّنة والمراكز الأخرى

شركة العاصمة لديها كشف بنوك وائتمان محتمل بـ40 مليار جنيه كاش فضلا عن مستحقات بـ80 مليارا

شركة العاصمة ترغب فى تأجير الحى الحكومى بـ4 مليارات جنيه سنويا

الناس كتير تتكلم وتقول بتجيبوا الفلوس دى منين؟ الحى الحكومى منين؟ والعاصمة من أموال الحكومة؟ بالنسبة للموارد مفيش إلا الأفكار

الهدف اللى بقوله ده علشان كتير من الناس بيسمعوني واتكلمنا فى الموضوع من 4 سنين

حد يقول بتعملوا العاصمة ليه؟ انتوا معاكم فلوس؟ ادّونا الفلوس نعيش بيها.. البلاد مش بتعيش كده

البلاد بتفضل تبنى وتعمّر نفسها علشان تاخد مكانها وسط الأمم وده ما بيجيش غير بالصبر والأفكار والتضحيات

علشان تعرفوا إننا لتحويل البلد إلى دولة نقول عليها جمهورية جديدة ده بيتكلف أرقام كبيرة جدا جدا