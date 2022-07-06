شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي لـ"إحدى الشابات": "بتقبضى كام".. لترد: "الحمد لله ألفين دولار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الشباب المشاركين فى الجلسة الحوارية عن المبادرات والمستفيدين من المنح في قطاع تكنولوجيا المعلومات قائلا: "اسمحوا لي انى اشكركم.. وأرحب بيكم.. واهنئكم وأنا سعيد اوي اوي بالنماذج الموجودة كشباب وشابات في مصر والنجاحات اللى حققتوها.. وده أمر ملهم لكم وللشباب في مصر.. كنت حريصا على الاستماع إلى كل الشباب الموجودين مثل زياد ومحمد وكل الموجودين وشهد وسارة.. تجربة رائعة".

وداعب الرئيس السيسي، رحاب إحدى المشاركات في الجلسة الحوارية: "بتقبضي كام دلوقتي.. كان فيه ظروف.. انا اسف أنى بسأل السؤال ده"، لترد عليه رحاب: "دي ظروف صحية لزوجي يحتاج العلاج الطبيعى.. التواجد في المنزل طوال الوقت.. التزامي بيه.. وأنا حاليا بقيت رئيس التسويق التنفيذي لشركة مقرها في الولايات المتحدة تعمل في الذكاء الاصطناعي والحمد لله سعيدة جدا"، ليداعبها الرئيس السيسي: "مش هقول لمحمد معيط على الدخل"، لترد عليه: "بدأت ببلاش وبدأت بألفين دولار"، ليرد عليها الرئيس السيسي: "يارب 20 ألف دولار.. وبشكركم وربنا يوفقكم ويحفظكم واسمح لي أن نقدم لهم التحية".