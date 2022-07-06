شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "مش بزايد على ربنا وشايف اللى بيتعمل فى الدولة من إنجازات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تنفذ العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، قائلا: "اوعى تفتكروا أنى بزايد أو بدعي على الله.. ربنا يعلم اللى في قلبي ايه.. وانا الوحيد اللى شايف اللى بيتعمل وبتتعمل ازاي.. الدكتور خالد رايح ساب الـ 11 جامعة وجاب القرشين للهيئة الهندسية وسابهم.. طب الـ 11 جامعة دول كان محطوط لهم 2.5 مليار لكل جامعة والأسعار زادت.. ولو مش اتدخلنا المشروعات توقف.. واللى دفعناه نفع والمنشآت لازم تخلص فى سبتمبر ده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "اللى بيتعمل في مصر أمر غير مسبوق.. ومعمول بالله.. بالله.. وليا الشرف والعزة وكل الرضا على دعم ربنا.. انى اقدر اعمل الكلام ده".