شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن منطقتى زهراء المعادى والمقطم بالقاهرة.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن منطقتي "زهراء المعادى والمقطم" بسبب انقطاع التيار الكهربى صباح اليوم عن رافع زهراء المعادى.

وأوضحت الشركة أنه تقرر تأجيل اعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى وعمل لحامات لخط 1200 مم الى يوم الخميس الموافق 7-7-2022 اعتباراً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.

وأضافت شركة مياه القاهرة " يؤثر ذلك على مناطق ((المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الامل حاليا (عزبة الهجانة سابقا)) .

وأكدت أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي والمحمول.