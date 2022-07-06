شكرا لقرائتكم خبر عن غدا طقس شديد الحرارة بأغلب الأنحاء والمحسوسة بالقاهرة 39 درجة وأسوان 42 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح بين 2: 3 درجة، مع وجود نشاط رياح أحيانا مساء على على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا.

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والمحسوسة 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 28 درجة.