شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "ربنا حمى بلدنا وهيحميها وبكرة تبقى فى مستوى تانى خالص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: "الدكتور معيط قاعد هناك ملوش دعوة بيا.. وقاعد يبصلي وخلاص.. مش انت بتاع الفلوس.. قاعد تخش على القنوات التليفزيونية.. تشتكي.. لالا.. البلد دي حاميها ربنا وهيحميها ربنا.. وهيساعدنا في بنائها ربنا.. وتبقى فى مستوى تاني خالص خالص.. وبكرة ان شاء الله تشوفوا ده بيتحقق بفضل الله".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى في افتتاح عدد من مشروعات "مصر الرقمية".