شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شباب يتحدثون أمام الرئيس السيسي عن تخصصهم فى مجال تكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث مجموعة من الشاب المشاركين في المبادرات والمستفيدين من المنح التي تقدمها وزارة الاتصالات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية، عن بداية عملهم في هذا المجال.

وقالت نورهان وجدي خريجة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة، أن شغفها بالكمبيوتر منذ الصغر، متابعة: "بدأ التحدي بعد التخرج وبدأت فى شغل ملوش علاقة في مجالي.. الصورة كانت مختلفة.. ولم أكن مؤهلة بالشهادات وسوق العمل حتى تغير الوضع".

وقال الشاب زياد هشام خريج الجامعة الأمريكية بالقاهرة: "بعد التخرج كان عندي رغبة للعمل في مجال علوم البيانات ولما كنت في الجامعة لم اسجل في المواد التي لها علاقة بالمجال ده.. لم يكن لدي خبرة".

فيما قال سامر وجدي خريج كلية علوم الحاسب، ويعمل في أحد منصات الألعاب الإكترونية: "بحب البرمجة منذ الصغر، وعندي شغف بالألعاب الالكترونية، ومشروع التخرج كان عن الألعاب الالكترونية، وقررت العمل في المجال ده وكان الموضوع صعب في ظل عدم الدراية والدي بهذا المجال.. حتى قررت ومجموعة من الأصدقاء نشتغل في مكان ونبدأ المشروع".

وقالت رحاب السيد خريجة هندسة الاتصالات: "عمل أهلي في التجارة.. وقدرت اعمل لمدة 17 سنة.. وكان عندي ظروف عائلية أب متقاعد وأم في المنزل.. وكان عندي تحدي كيفية تربية أولادي على قيمة العمل.. ومبادرة "مستقبلنا الرقمي" كان لها دورا كبيرا".

وقال محمد صبحي، رئيس قسم ذوي الاحتياجات الخاصة في مكتبة الإسكندرية، وحاصل على أول ماجستير من ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الحاسبات والمعلومات أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي: "عملت على تطبيق يمكن استخدامه لذوي الاحتياجات الخاصة وذهبت إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا الأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير الدعم الفني والمادي والمعنوي لظهور المنتتج إلى النور.

وقال عمر عمارة، من مركز إبداع مصر الرقمية، ومؤسس شركة خاصة: "تواصلت إلى تطبيق الكتروني يحقق التواصل بين المزارعين لزيادة دخلهم 20 %.. وكان هدفي الرجوع إلى مصر حيث كنت اعمل في بريطانيا.. وكان عندي فرصة اخدم بلدي فى مجال الزراعة وكان خطوة غير سهلة وبمساعدة وزارة الاتصالات والزراعة".