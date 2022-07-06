شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للالتحاق بمدارس we للتكنولوجيا التطبيقية حتى 20 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم فتح باب التقديم للالتحاق بمدارس WE المشتركة للتكنولوجيا التطبيقية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظات المختلفة اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 وحتى الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022 لتخصصي اتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

للتقديم بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية، يرجى الضغط على الرابط التالي:

http://dualedu.moe.gov.eg/

وتتلخص شروط القبول بكل مدرسة من مدارس وي للتكنولوجيا التطبيقية، كالتالى:

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة نصر، بمحافظة القاهرة ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظتي القاهرة، والقليوبية، وأن يكون حاصل على الشهادة اإلعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ، وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالشيخ زايد، بمحافظة الجيزة ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظتي الجيزة، والفيوم، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،ولا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات الدقهلية، ودمياط، والغربية، و الشرقية، والمنوفية، وكفر الشيخ.، وأن يكون حاصل على

الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات الاسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات المنيا، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالسويس ويتاح التقدم للبنين والبنات من محافظات السويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والاسماعيلية، وبورسعيد، و البحر الأحمر، وأن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022 ،وأن لا يقل مجموعه عن 250 درجة.