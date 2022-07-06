شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط مكثف للعربية للتصنيع بمعرض دار السلام التجارى الدولى بتنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق "عبد المنعم التراس"رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية المشاركة في هذا الحدث الدولي المقام بدولة تنزانيا الشقيقة , مؤكدا أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعزيز التعاون مع الأشقاء بدول القارة الأفريقية في مختلف مجالات التصنيع ومشروعات التنمية الشاملة.

وأضاف أن العربية للتصنيع تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا الأفارقة , في كافة مجالات الصناعة والمشروعات التنموية المختلفة، فضلا عن تدريب الكوادر البشرية الأفريقية في أكاديمية ومراكز التدريب بالهيئة .

يذكر أن العربية للتصنيع تشارك في فعاليات معرض دار السلام التجاري الدولي, في الفترة من 28 يونيو حتى 13 يوليو 2022.

وقد شهدت فعاليات المعرض , اهتماما وتقديرا كبيرا من المسئولين الحكوميين بجمهورية تنزانيا بالمشاركة المصرية , حيث تفقد كل من وزيرة الخارجية التنزانية ,ومحافظ دار السلام ,والسيدة روزمارى محافظ اقليم Geita, وايضا السيد "محمد جابر أبو الوفا" سفير مصر في تنزانيا, جناح الهيئة العربية للتصنيع , معربين عن إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة في كافة مجالات الصناعة ومشروعاتها الصناعية والتنموية الهامة بالعديد من دول القارة الأفريقية .

وفي سياق متصل ,أشاد كبار المسئولين الحكوميين بخطط العربية للتصنيع الطموحة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي .

كما شهدت فعاليات مشاركة الهيئة العربية للتصنيع في معرض دار السلام التجاري الدولي ،نشاطا مكثفا لتعزيز كافة أوجه التعاون والشراكة في مجالات التصنيع المختلفة ومشروعات التنمية الشاملة ، حيث تم في إطار المشاركة ،زيارة هيئة الطرق التنزانية التابعة لوزارة النقل TANROADS بالمقر الرئيسي لوزارة النقل، وعقد مقابلة مع كل من رئيسة قطاع التخطيط بالهيئة، ومهندس البنية التحتية.

كما تم أيضا، حضور اجتماعات ولقاءات مشتركة BTB مع الشركات التنزانية بمقر هيئة الإستثمار التنزانية ، وبحضور ممثلين من وزارة التجارة والصناعة.