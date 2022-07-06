شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج امتحانات نهاية العام لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا بآثار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه تم الانتهاء من إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية الفصل الدراسي الثاني مايو 2022 بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا علي الموقع الرسمي للكلية.

كانت كلية الآثار انتهت الأسبوع الماضى من إعلان عدد من نتائج امتحانات الفصل الدراسى الثانى على الموقع الرسمي لكلية الآثار لطلاب البكالوريوس، حيث تم إعلان نتائج الفرقة الثالثة قسم الآثار الإسلامية، والفرقة الثالثة قسم الآثار المصرية القديمة، الفرقة الثالثة قسم الآثار اليونانية الرومانية، الفرقة الثالثة برنامج الترميم العضوي قسم الترميم .

كان الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة أكد أن الكلية انتهت من امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2021/2022 ، سواء لطلاب مرحلة البكالوريس أو طلاب الدراسات العليا، وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا .