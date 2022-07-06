شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تقرر نقل مقر انعقاد جلسات محكمة شئون الأسرة بكوم أمبو إلى مقر الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بنقل مقر انعقاد جلسات محكمة شئون الأسرة بكوم امبو إلى المقر الجديد بشارع بور سعيد، أمام محكمة كوم امبو الجزئية بمركز كوم امبو في محافظة أسوان بدلا من المقر الحالي.

كما نشرت الجريدة قرار تأجيل ميعاد سريان نظام السجل العيني على الأقسام المساحية بقرى الدويرات والهماص والمنشأة مركز المنشأة في محافظة سوهاج.