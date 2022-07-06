شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: زيارة تفتيشية لمتابعة إزالة مسببات انبعاث روائح بترولية بإحدى مناطق القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة، أنه تمت مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها لإزالة مسببات الشكوى الخاصة بإنبعاث روائح بترولية بأحد مناطق شرق القاهرة، و تطبيق الإجراءات التصحيحية بشكل فورى والمتابعة اليومية فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة الدورية.

وأكدت البيئة فى بيان صادر اليوم أنه قامت لجنة من جهاز شئون البيئة، بزيارة لليوم الثالث على التوالى لشركات القاهرة لتكرير البترول وأنابيب البترول، والشركة المصرية للتكرير، وشركة بتروجاس الكائنة بالمنطقة، حيث سريعة لتلافي ملاحظات الزيارة التفتيشية السابقة ، والتأكيد على إجراء الصيانات السريعة للمضخات، حيث تم وقف بعضها وإجراء الصيانة الدورية للأخرى، كما تم إجراء القياسات للمنطقة والتنكات الخاصة بالمنتجات والمواد الخام.

كما قامت اللجنة بعقد اجتماع مع ممثلي شركات القاهرة و أنابيب البترول، و الشركة المصرية للتكرير ، وشركة بتروجاس بحضور ممثلي الهيئة العامة للبترول، وتم إجراء المعاينة والقياسات اللازمة، مع التأكيد على الالتزام بالمخطط الزمني للإجراءات التصحيحية لمسببات الشكاوى المقدمة، وتوفيق أوضاعها البيئية بما يساعد على سير عملية الإنتاج دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة.

هذا وقد استجاب جهاز شئون البيئة لتلك الشكوى فور ورودها، من خلال الدفع بالمعمل المتنقل لرصد ملوثات الهواء التابع للشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط للتمركز في نطاق منطقة مسطرد الكائن بها عدد من شركات انتاج وتوزيع المنتجات البترولية لمتابعة الوضع البيئي . كما قام الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة فى زيارة سابقة بإجراء تفتيش مفاجئ على شركتي القاهرة لتكرير البترول و أنابيب البترول الكائنتين بالمنطقة ، للوقوف على ما تم اتخاذه فى هذا الصدد.