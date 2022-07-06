الرئيس السيسي: "اللى بيتعمل فى مصر أمر غير مسبوق.. وكل الرضا على دعم ربنا"

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القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن جهود الدولة المصرية في البناء والتطوير، قائلا: "بكلم المصريين يعرفوا ازاي تعمل دولة.. طب مفيش فلوس.. طب خليها كده.. الدكتور أحمد زويل قالى هجيب التبرعات.. جابلي 500 مليون جنيه.. وبعد كده تعب فى رحلة علاج وتوفي.. طب نسيب الجامعة مش تتعمل؟!.. هل سبناها.. والمرحلة الثانية 95 % خلصت وخلص مع الهيئة الهندسية 5%.. علشان نوري المصريين اللى بيتعمل في البلد دي".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "اللى بيتعمل في مصر أمر غير مسبوق.. ومعمول بالله.. وليا الشرف والعزة وكل الرضا على دعم ربنا.. انى اقدر اعمل الكلام ده".