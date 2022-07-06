شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "أنا بتكلم مع أهلى وناسى وأتمنى اعمل لهم أحلى حاجة فى الدنيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن دخل المواطن في مصر ليس كبيرا، قائلا: "دخول المواطن المصري بصفة عامة مش كبيرة.. وبالتالي الناس تشعر باي ضغط في الأسعار.. أنا عارف ان الظروف صعبة.. إما نلغي الكلام ده كله ونضيع مستقبل البلد.. وألغي أى تطور كبير.. وإما تيسير ما أمكن.. كنت بنتكلم مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.. هاجموك على الرغيف المعدل ويتم دراسته.. طب انتوا قولتوا للناس أن رغيف الخبز بيتكلف 75-80 قرش واللى بيتباع بـ 5 قروش".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات مصر الرقمية: "أنا بكلم المواطن المصري وبكلم بلدنا.. والناس اللى حملتنا الأمانة على نفسها ومستقبلها.. مش اقصد أي حاجة.. أنا بتكلم عن أهلي وناسي.. أتمنى أن اعمل لهم احلي حاجة في الدنيا.. مش انا بس.. أي انسان مخلص في الحكومة وفى أي قطاع.. الدخول البسيطة مش هنقدر نعدلها إلا بعمل وعمل محترف.