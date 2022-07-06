شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: "معندناش ثروات ومفيش إلا الرمل والرخام والحجر الجيرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لا تملك ثروات، قائلا: "معندناش ثروات.. وبقولكم كلكم.. علشان محدش يتوهم أنه في الدولة المصرية ثروات.. جبت شيخ التنقيب وكان عنده 85 سنة.. بقوله ايه اخبارنا على خريطة الثروة المعدنية؟.. قالى عندنا 3 حاجات.. وأنا لما بتكلم عن ثروة يعنى حجم هائل.. وعلشان يبقي عندك كميات كبيرة تمثل دخل ريعي.. واللى عندنا رمل ورخام وحجر جيري.. وكل الناس المعنية بهذا الأمر يردوا عليا ويقولوا غير ده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات "مصر الرقمية": "مفيش غير العمل وتدور على الأفكار وتطورها وتشتغل عليها علشان تغير حياة الناس وتعظم دخولها.. ماشيين بالمسارات اللى بتعبروها جيدة مش كافية.. لان عدد السكان كتير والطلب لتحسين الدخول كبير".