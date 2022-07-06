شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي عن برامج الطبخ مازحا: "احنا مستنيين حد يعلمنا ناكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس السيسي عن فرص العمل الحقيقية في المستقبل، مضيفا: "اللى احنا محتاجينه نبقا مقتنعين أن المستقبل وفرص العمل الحقيقية، وأسماء العلوم قد تكون غريبة عليكم.. الناس تقولك هعلم ابنى إيه؟.. هو ده المستقبل الحقيقى والتعليم الحقيقي".

وتابع الرئيس السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات الرقمية: "بشوف مثلا بنبقا أحيانا مقصرين في الإعلان مش الدعاية.. ولكن إزاى أسوق الكلام المهم للدولة، شوفت مثلا برنامج إسمه "الدوم".. لما البرنامج اشتغل اده فرصة كبيرة لمهارات شباب وشابات مصر في كل مناحى مصر.. أتاحنا لهم منصة.. والكلام ده أتاح شكل من اشكال التسويق للفكرة".

وأضاف الرئيس السيسي: "مقدرش أعمل برنامج زى ده للموضوع ده، مجبش الولاد والشباب والبنات اللى تميزوا في هذا الأمر، والقي الضوء عليهم علشان أخلى النشء اللى طالع يبقا عنده الحلم ده.. المقارنة دايما بتبين حالة المستوى".

وأكد الرئيس السيسي، أن المصريين مهتمون جدا بالتعليم.. متابعا: "الاسر اللى بتاخد ولادها في الدروس اللى بتديلهالها ده بيعكس وعى مصري مجتمعي بالتعليم.. عايزك تهتم بس في الاستهداف بدل ما فقط عاوز تركز مع الطلبة على انه ياخد شهادة.. التليفزيون كوسيلة فيه برنامج اسمه العباقرة استطاع خلال سنوات قليلة يلقى الضوء على حاجة معينة".

وتابع الرئيس السيسي: "كل ما ادور التليفزيون ألاقي المطبخ.. انا مش ضد.. هاتوا حاجة كده وحاجة كده.. علشان ننقل ونقدر نغير الثقافة للمواطنين.. احنا بنتكلم كده وقعدنا ولسه هنتكلم تاني.. علشان لازم نغير الواقع اللى احنا فيه .. انتوا بتتكلموا على الأكل؟!.. احنا مستنيين حد يعلمنا ناكل".