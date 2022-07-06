شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: ثقافة التعليم اللى احنا ماشين بيها محتاجة تطوير وتعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية تغيير ثقافة التعليم، قائلا: "هنشوف في الفترة التانية مجموعة من الشباب في أعلى مستوى ده بنستهدفه.. لكن واحنا رايحين في التعليم ده اللى بنتكلم فيه.. ثقافة التعليم اللى احنا ماشين بيها وليس مناهج التعليم محتاجة تطوير وتعديل".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات الرقمية: "كل هدفكم ان الأولاد يبقوا معاهم شهادات وبعدين ميبقاش ليهم فرص عمل.. الجميع عليه مسؤولية.. الإعلام والحكومة والأسر.. علشان نبقا فاهمين ان نبقا عندنا فرص حقيقة وماشيين فى مسار.. لكن التعليم مبيحققش المطلوب".