شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يلزم النيابة العامة بالطعن على حكم إعدام قاتل نيرة أشرف.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت محكمة جنايات المنصورة منذ قليل حكما بإعدام المتهم بقتل نيرة أشرف "فتاة المنصورة"، وذلك في الجلسة التي عقدت صباح اليوم، وعقب ورود رأى مفتي الجمهورية بشأن إعدام المتهم.

ويلزم قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض، النيابة العامة بالطعن على الحكم الصادر على المتهم أمام محكمة النقض.

حددت المادة 46 من قانون إجراءات وحالات الطعن أمام محكمة النقض "أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها فى الحكم، وذلك فى خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم.